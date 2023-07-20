Дума ужесточает требования к проведению общего собрания жильцов многоквартирного дома

Эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук сообщил, что при проведении онлайн-собрания, жильцы смогут проголосовать через МФЦ, если регион примет решение об оборудовании специального рабочего места и специалиста, который поможет проголосовать через интернет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, который разрешает проводить общее собрание собственников квартир в многоквартирном доме (МКД) только одному из собственников или представителю управляющей компании.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в январе 2023 года группой депутатов Госдумы и принят в первом чтении 25 мая. Документ предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс РФ. Действующие нормы позволяют при проведении общего собрания собственников помещений в МКД в заочной форме определить в качестве администратора такого собрания как физическое лицо, так и юридическое. "При этом идентифицировать конкретное лицо, которое принимает от собственников помещений письменные решения по вопросам повестки общего собрания и вносит данные в государственную информационную систему ЖКХ, региональную информационную систему или иные информационные системы, невозможно", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается пункт 3.3 части 2 статьи 44 изложить в новой редакции, согласно которой к компетенциям собственников квартир в МКД относится выбор лица из числа собственников или представителя управляющей компании, кто будет уполномочен созывать общее собрание и использовать информационную систему ЖКХ для заочного голосования.

"Предлагаемая конструкция позволит ужесточить требования к порядку проведения общего собрания, повысит степень заинтересованности в принятии решения строго в рамках действующего законодательства с учетом интересов собственников помещений и даст возможность идентифицировать лицо, которое будет нести ответственность за соответствие введенных им данных по вопросам повестки общего собрания", - говорится в пояснительной записке.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которые предусматривают, что заочное голосование опросным путем может проводиться как в бумажном виде, так и в электронной форме. "При заочном голосовании устанавливается, что собрание определяет сроки, конкретное место или адрес передачи бюлллетеней жильцов. Это может быть, например, офис управляющей компании, или квартира одного из собственников, или ящик в подъезде. Это важно, чтобы бюллетени УК специально не теряли, если принимаемое решение им невыгодно", - пояснил ТАСС эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Он также добавил, что при проведении онлайн-собрания, жильцы смогут проголосовать через МФЦ, если регион примет решение об оборудовании специального рабочего места и специалиста, который поможет проголосовать через интернет.