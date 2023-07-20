Госдума одобрила во II чтении законопроект об однодневных полисах ОСАГО

Как отметил депутат от ЛДПР Владимир Кошелев, бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на несколько дней или недель

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, автовладельцы смогут приобретать их на срок от одного дня до трех месяцев. Документ инициирован группой депутатов от фракции ЛДПР и рядом сенаторов.

В настоящее время для транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года.

Законопроектом предоставляется право владельцам транспортных средств заключать договор обязательного страхования на срок от одного дня до трех месяцев (краткосрочный договор обязательного страхования). В зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования страховщиком устанавливаются понижающие коэффициенты страховых тарифов.

В редакции первого чтения законопроекта минимальный срок заключения договора ОСАГО составлял один месяц.

Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат от ЛДПР Владимир Кошелев, бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен буквально на несколько дней или недель, например, чтобы временно передать машину друзьям для поездки в отпуск. "Сейчас для этих целей требуется оформлять полис ОСАГО минимум на три месяца, а потом расторгать его, с обязательным удержанием 23% от надлежащей к возврату суммы в качестве расходов на ведение дела. Как следствие, водителю при коротких поездках выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей, а по факту вообще 400 рублей с учетом 50%-ной скидки, чем покупать полис ОСАГО и потом возиться с его расторжением. Тем более, что обязательное удержание при этом превысит сумму штрафа", - отметил он.