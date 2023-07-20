Госдума одобрила во II чтении увеличение штрафа за переход ж/д путей в неположенном месте

Штраф планируют увеличить со 100 до 500 рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении со 100 до 500 рублей штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте, при этом за такое нарушение в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Документ был внесен в Госдуму 14 сентября 2022 года Московской областной думой. Изменение предлагается внести в ч. 5 ст. 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Сейчас проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

В изначальной версии законопроекта штраф предлагалось увеличить до 2 тыс. рублей. Во втором чтении была поддержана поправка, согласно которой штраф составит 500 рублей. Также статья дополняется новой частью, которая предусматривает, что за аналогичное нарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Также вводится примечание, согласно которому лицо привлекается к ответственности в случае, если в пределах 1 км от места перехода путей находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.