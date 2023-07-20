20 июля, 13:04,
обновлено 20 июля, 13:52

Подача документов через госуслуги для всех вузов России с 2024 года станет обязательной

В настоящее время сервисом "Поступление в вуз онлайн" пользуются около 40% абитуриентов, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подача документов через сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг станет обязательной во всех российских вузах с 2024 года, сейчас им пользуются около 40% абитуриентов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом году суперсервис пользуется большой популярностью - его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов", - приводит слова вице-премьера его пресс-служба.

В настоящее время, по данным Чернышенко, такая возможность организована более чем в 1 тыс. российских вузов, включая филиалы.

В аппарате вице-премьера при этом пояснили, что очный формат приема заявлений также остается в вузах. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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