20 июля, 13:11

ГИБДД предупредила о запрете ездить вдвоем на непредусмотренных для этого электросамокатах

Госавтоинспекция отметила возрастающий риск травм и падений при таком передвижении

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция предупредила о запрете перевозить пассажиров на электросамокатах, конструкция которых не предусматривает этого, а также напомнила об ответственности за эти нарушения. Об этом сообщили в среду журналистам в ГИБДД Москвы.

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"В соответствии с пунктом 24.8 правил дорожного движения РФ, велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов запрещается: перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией велосипеда или средства индивидуальной мобильности. Поэтому в случае допущения таких поездок нарушители будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В ГИБДД подчеркнули, что передвижение на электросамокате с нахождением на нем двух и более человек запрещено. Ежедневно инспекторы пресекают такие действия и проводят профилактическую работу среди любителей средств индивидуальной мобильности, однако продолжают выявлять факты передвижения на электросамокатах двух и даже трех человек. Госавтоинспекция отметила возрастающий риск травм и падений при передвижении вдвоем на электросамокате.

Ранее в четверг старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах сообщил, что в настоящее время ПДД имеют норму, которая позволяет ездить вдвоем на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, если конструкция предусматривает такую возможность. По его словам, в перспективе эта норма будет скорректирована.

1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг. 

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