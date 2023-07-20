20 июля, 13:17

В Петербурге на Петропавловской крепости разместили баннер с флагом России ко Дню ВМФ

Баннер закреплен на строительных лесах, установленных для реставрации гранитного фасада крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Баннер с российским триколором появился на стене Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в преддверии Главного военно-морского парада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города.

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"Баннер с изображением российского триколора размещен на стене Петропавловской крепости, выходящей на Неву, как оформление крепости к проведению Главного военно-морского парада", - рассказали в пресс-службе.

В музее отметили, что баннер закреплен на строительных лесах, установленных для реставрации гранитного фасада крепости, которая проводится в настоящее время.

Ранее ТАСС сообщал, что в День ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится Главный военно-морской парад.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года. 

Теги:
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