В Петербурге на Петропавловской крепости разместили баннер с флагом России ко Дню ВМФ

Баннер закреплен на строительных лесах, установленных для реставрации гранитного фасада крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Баннер с российским триколором появился на стене Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в преддверии Главного военно-морского парада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города.

"Баннер с изображением российского триколора размещен на стене Петропавловской крепости, выходящей на Неву, как оформление крепости к проведению Главного военно-морского парада", - рассказали в пресс-службе.

В музее отметили, что баннер закреплен на строительных лесах, установленных для реставрации гранитного фасада крепости, которая проводится в настоящее время.

Ранее ТАСС сообщал, что в День ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится Главный военно-морской парад.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года.