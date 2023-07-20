Дума приняла закон о внесении информации об условиях жизни детей-сирот в банк данных

Согласно документу, в банк, в частности, должна быть включена информация о эмоциональном и физическом развитии ребенка, его взаимоотношениях в семье и о соблюдении опекунами прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который дополняет перечень обязательной информации в государственном банке данных о детях-сиротах, находящихся под опекой, сведениями об условиях их жизни и воспитания.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в январе 2023 года правительством РФ. В первом чтении она была принята 21 марта, во втором - 19 июля. Документ предусматривает изменения в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". Согласно действующим нормам в банке содержится информация о детях, оставшихся без попечения родителей. В частности, указываются имя, пол, возраст, приметы, состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие, особенности характера, причины отсутствия родительского попечения, состояние здоровья родителей, наличие несовершеннолетних братьев и сестер, совершеннолетних родственников, возможные формы устройства на воспитание в семьи. Кроме того, в банке данных размещается фотография ребенка.

Теперь, согласно принятому закону, в банке данных должны указываться условия "жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных".

Кроме того, в банк данных должна быть включена информация о эмоциональном и физическом развитии ребенка, его взаимоотношениях в семье и о соблюдении опекунами (попечителями) прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, об обеспечении сохранности его имущества.

Согласно действующим нормам, получить информацию из банка могут граждане, желающие принять детей на воспитание в свою семью. Для получения конфиденциальной информации о детях они обязаны направить запрос региональному или федеральному оператору.