Винер-Усманова стала полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике ранее была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Винер-Усманова удостоена награды за "заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта". Таким образом, она стала полным кавалером ордена. Ранее тренер была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.

30 июля Винер-Усмановой исполняется 75 лет.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждают граждан РФ за особо выдающиеся достижения, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием и повышением обороноспособности страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Кроме того, награду вручают за выдающиеся спортивные достижения, а также укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами.