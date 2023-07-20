На IT-специальности в вузах России в 2023 году предусмотрено около 100 тыс. бюджетных мест

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, около 12 тыс. из них - на программы в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. бюджетных мест предусмотрено на IT-специальности на 2023-2024 учебный год, около 12 тыс. из них - на программы в сфере искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В рамках национальной программы "Цифровая экономика" в текущем году на IT-специальности предусмотрено более 100 тыс. бюджетных мест, количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта в этом году составит более 12 тыс.", - приводит слова вице-премьера его пресс-служба.

Всего на этот учебный год установлено более 626 тыс. бюджетных мест, в том числе свыше 36 тыс. для вузов новых регионов РФ, добавил Чернышенко.