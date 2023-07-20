Со стороны Керчи образовалась трехчасовая пробка к Крымскому мосту

В очереди находится 705 транспортных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Трехчасовая пробка из 705 автомобилей образовалась в четверг на подъезд к Крымскому мосту со стороны Керчи (Республика Крым).

Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"16:00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Ожидание - около трех часов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 очередей к Крымскому мосту зарегистрировано не было.