20 июля, 13:30
Атака на Крымский мост

Со стороны Керчи образовалась трехчасовая пробка к Крымскому мосту

В очереди находится 705 транспортных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Трехчасовая пробка из 705 автомобилей образовалась в четверг на подъезд к Крымскому мосту со стороны Керчи (Республика Крым).

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Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"16:00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Ожидание - около трех часов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 очередей к Крымскому мосту зарегистрировано не было. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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