ГД приняла в I чтении законопроект о запрете приватизации имущества религиозного значения

Как отметил председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, "сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершенные с 2010 года, будут признаны ничтожными"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, предлагается запретить передачу имущества религиозного назначения из государственной собственности всем третьим лицам, кроме религиозных организаций.

Депутат уточнил, что в законе о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и в законе о свободе совести и о религиозных объединениях не содержится прямого запрета на отчуждение имущества религиозного назначения в общем порядке, что позволяет органам публичной власти, уполномоченным распоряжаться публичной собственностью, продавать такие объекты, а потенциальным покупателям - приобретать их в собственность. "Законопроект вводит норму прямого действия, решая данную проблему. Сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершенные с 2010 года, будут признаны ничтожными", - отметил Гаврилов.