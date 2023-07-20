Путин наградил Андрея Бочкарева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства отметили "за заслуги в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале официальной информации.

"За заслуги в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Бочкарева Андрея Юрьевича - заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства", - говорится в указе.

Бочкарев родился 2 января 1972 года в Тюмени, с отличием закончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", кандидат экономических наук. Участвовал в строительстве ряда крупных объектов за рубежом в сферах инфраструктурного, нефтехимического и оборонного строительства, в том числе в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.

С 2006 по 2009 годы занимал руководящие посты в объединенной компании "Русал", также был директором инвестиционной программы масштабной реконструкции алюминиевого завода Kubal в Швеции и вице-президентом по инвестиционной программе российского подразделения финского энергетического концерна Fortum.

В московское правительство пришел работать в 2010 году, был назначен руководителем департамента городского заказа капитального строительства (Мосгорзаказ), который через месяц был реорганизован в департамент строительства города Москвы. С 21 января 2020 года назначен заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.