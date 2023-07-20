В Госдуме предложили показывать патриотические ролики о спецоперации в школах

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова считает, что их показ необходимо включить в занятия из циклов "Разговоры о важном" и "Основы безопасности и защита Родины"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру просвещения Сергею Кравцову показывать патриотические видеоролики о спецоперации "За что мы сражаемся?" на занятиях "Разговоры о важном" и на предмете "Основы безопасности и защита Родины". Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова напомнила, что по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения РФ принять дополнительные меры по проведению среди учащихся школ информационной работы, направленной на разъяснение причин и задач специальной военной операции. "Следует отметить, что до сих пор в медиапространстве существует определенный дефицит материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. Такой информационный контент также активно блокируется видеосервисами и социальными сетями, принадлежащими западным компаниям", - указала депутат.

"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность реализации предложенного проекта по демонстрации патриотических видеороликов - интервью с участниками специальной военной операции в российских школах на занятиях из циклов "Разговоры о важном" и "Основы безопасности и защита Родины", представить позицию министерства по данному вопросу", - написала депутат.

Ранее Минобороны РФ поддержало предложенную Лантратовой инициативу по созданию цикла видеороликов под общим названием "За что мы сражаемся?", в которых участники специальной военной операции смогут ответить на вопросы детей и школьников, российских граждан, доступно рассказать старшеклассникам и подросткам о целях операции и личных мотивах участия в боевых действиях. Депутат добавила, что видеоролики будут представлять собой краткие сюжеты - интервью юных блогеров и патриотических активистов старшего школьного возраста с бойцами специальной военной операции. Длительность роликов будет составлять 15-20 минут. "Ключевой особенностью видеороликов станет то, что их героями, наравне с участниками специальной военной операции, станут российские подростки, выступающие в качестве интервьюеров. Такой формат не только привлечет внимание российской молодежи, но и станет примером позитивного видеоконтента, который могут создавать подростки, увлекающиеся видеоблогингом", - пояснила Лантратова.

"Разговоры о важном"

Еженедельные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября 2022 года. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с 1-го по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего их будет 34 - по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.