График на Киевском направлении МЖД и "Аэроэкспрессов" во Внуково изменится 22-23 июля

Часть поездов отменят

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Расписание поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Внуково изменится 22-23 июля. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 00:30 мск 22 июля до 03:30 мск 23 июля изменится расписание поездов на участке от Киевского вокзала до Апрелевки для подготовки к запуску МЦД-4. Часть поездов будет отменена, интервалы движения будут увеличены до 1 часа, часть поездов проследует с измененным набором остановок. Скорректировано время отправления последних поездов - последний поезд с Киевского вокзала отправится в 23:47", - значится в публикации.

Кроме того, скорректировано расписание нескольких рейсов "Аэроэкспрессов" во Внуково. "В период "окон" будут готовиться к запуску МЦД-4: модернизировать систему управления движением на участке от Апрелевки до Селятино", - объяснили в департаменте.