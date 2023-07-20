Госдума вводит штрафы до 50 тыс. рублей за передачу мобильных телефонов в тюрьмы

В настоящее время штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 50 тыс. рублей за передачу или попытку передачи любым способом средств мобильной связи лицам, содержащимся в колониях, тюрьмах и изоляторах.

Документ был внесен в палату 31 мая главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном, главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым замом Ириной Панькиной.

В настоящее время в статье 19.12 КоАП (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается дополнить статью частью об ответственности за передачу или попытку передачи средств мобильной связи или комплектующих к ним. По ней штраф составит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.