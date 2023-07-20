В России могут ввести уголовное наказание за повторную передачу телефона в тюрьму

За это может грозить до двух лет лишения свободы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания до двух лет лишения свободы за повторную передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в колониях, тюрьмах и изоляторах.

Документ был внесен в палату 31 мая главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном, главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым замом Ириной Панькиной.

К уголовной ответственности предлагается привлекать граждан, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за передачу или попытку передачи мобильного телефона в колонию, тюрьму или изолятор. За повторное нарушение законопроектом предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.