В Подмосковье более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры

У жителей региона выявили около 30 тыс. заболеваний, о которых они не знали ранее

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 1,2 млн жителей Московской области с начала 2023 года прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. В результате у пациентов было выявлено около 30 тыс. заболеваний, о которых они не знали ранее, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о своем организме, а также, в случае развития патологий, вовремя их обнаруживать. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли свыше 1,2 млн человек, у которых было выявлено порядка 30 тыс. заболеваний, о которых они прежде не знали", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что проверить здоровье можно в будни, по субботам, а также в вечернее время. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы. Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале государственных услуг, по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.