В Югре выплаты детям-сиротам в возрасте до шести лет поднимут до прожиточного минимума

В правительстве региона сообщили, что сумма составит 19 680 рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июля. /ТАСС/. Выплаты на детей-сирот в возрасте до шести лет в Ханты-Мансийском автономном округе поднимут до регионального размера прожиточного минимума в 19,6 тыс. рублей. Соответствующее решение принято в четверг в ходе заседания правительства Югры.

"Внести изменение <…> в части увеличения размера выплаты на содержание детей-сирот в возрасте до шести лет с 19 300 рублей до 19 680 рублей, то есть, до установленного в автономном округе размера прожиточного минимума для детей", - сообщается на сайте правительства Югры.

Отмечается, что в настоящее время данную выплату в Югре получают 650 детей-сирот в возрасте до шести лет.