Экс-командующий ВКС Иванов стал Героем Труда

Советник директора космического центра имени Хруничева награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом", говорится в указе президента

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание Героя Труда бывшему командующему Военно-космическими силами (ВКС), а ныне советнику директора космического центра имени Хруничева Владимиру Иванову.

Как говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации, Иванов награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

В 1992 году в российской армии были созданы Военно-космические силы (ВКС), в состав которых, в частности, вошли космодромы Байконур и Плесецк. В 1996 году к ним добавился космодром Свободный, созданием которого активно занимался Иванов. Запуски с этого дальневосточного космодрома проводились в 1996-2006 годах. ВКС командовали генерал-полковник Владимир Иванов (1992-1996) и генерал-лейтенант Валерий Гринь (1997). В 1997 году ВКС были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения.

До службы в ВКС Иванов с 1979 по 1984 годы был начальником космодрома Плесецк, с 1984 года - первым заместителем начальника Главного управления космических средств Генштаба ВС СССР - начальника штаба, с 1989 года - начальником управления космических средств Минобороны СССР и России. С 1997 года работал заместителем генерального директора Центра им. М. В. Хруничева.

Сейчас 87-летний Иванов является советником генерального директора по взаимодействию с государственными заказчиками Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

В современной России звание Героя Труда появилось в 2013 году. Оно учреждено, как говорится в указе главы государства, для "повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда". Звание присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".