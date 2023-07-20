20 июля, 13:53

Около 100 кинозалов в почти 40 субъектах России получат современное цифровое оборудование

В частности, его получат 11 кинотеатров в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 100 кинозалов в 38 регионах РФ, включая ДНР и ЛНР, получат современное цифровое оборудование. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

"По результатам осуществленной Фондом кино процедуры отбора на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тыс. к оказанию поддержки с целью оснащения современным цифровым оборудованием утверждены 94 кинозала из 38 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, современное оборудование получат 11 кинотеатров в ЛНР и ДНР. 

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