В Сочи выявили новые самострои после моратория на возведение многоэтажек

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что по выявленным фактам проведут проверку

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Действие моратория на строительство многоквартирных домов в Сочи позволил оставить массовое возведение самостроев, при этом выявлены единичные случаи нарушения законодательства, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам совместного осмотра объектов с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Им будет дана правовая оценка.

"В 2021 году по моему поручению в Сочи наложили мораторий на строительство многоквартирных домов, что позволило остановить массовое возведение самостроев. Но остаются застройщики, кто продолжает находить лазейки и достраивать то, что мы запретили. Для этого используют жителей, как живой щит. Такая ситуация недопустима", - сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Так, глава региона и прокурор края посетили садоводческое товарищество "Дачное" на ул. Яна Фабрициуса, где выявлены шесть самостроев, которые уже заселены жильцами, сообщается на сайте администрации Краснодарского края. По данным краевых властей, собственнику земли в 2017 году было выдано разрешение на строительство трехэтажного дома, фактически без получения соответствующей документации возведены четырех и пятиэтажные объекты. Нарушения высотности выявлены и в садовом товариществе "Фронтовик", где на землях в разрешенным видом использования "садоводство" возведены пятиэтажные дома. Кроме того, еще одну пятиэтажку незаконно построили в Центральном районе Сочи на ул. Павла Корчагина, где фактически разрешение выдавалось на строительство индивидуального жилого дома

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский заявил, что по выявленным фактам будет проведена проверка, в рамках которой дадут правовую оценку действиям застройщиков. До 2028 года в программу сноса самостроев в Сочи включены 128 незаконно возведенных объектов, сейчас в стадии сноса находятся 8 самостроев, до конца 2023 года планируется демонтировать еще 12.

"Если здания отвечают всем мерам безопасности и комфорта, то придется искать компромисс. Остальные объекты необходимо сносить, застройщиков привлекать к ответственности. Мало того, что это колоссальная нагрузка на коммунальную инфраструктуру, главное - это вопрос безопасности проживания людей. Особенно в Сочи, где повышенная сейсмичность, риск схода селей, оползней. Должна быть государственная экспертиза на строительство, а не заключения от застройщика", - резюмировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.