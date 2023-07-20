Минпромторг планирует передать новым регионам в 2023 году более 70 машин скорой помощи

Кроме того, в этом году ведомство передаст в регионы 190 школьных автобусов, а также более 220 автобусов для обновления парков общественного транспорта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 70 машин скорой медицинской помощи планируется передать в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области в 2023 году, в прошлом году было поставлено более 380 автомобилей. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"В прошлом году, согласно заявленным потребностям, в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области было поставлено более 380 автомобилей скорой медицинской помощи классов A, B и C, еще свыше 70 единиц будут переданы новым регионам в 2023 году", - отмечается в сообщении.

Также в 2022 году было поставлено 50 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 50 автомобилей для проведения профилактического медосмотра детей. До конца I квартала 2024 года будут поставлены еще 50 передвижных комплексов, что позволит провести профилактические медосмотры взрослого населения на данных территориях, говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году Минпромторг передаст в новые регионы 190 школьных автобусов, а также более 220 автобусов для обновления парков общественного транспорта.

"Механизм централизованной закупки социально значимой техники для нужд регионов Российской Федерации реализуется Минпромторгом России с 2016 года и уже доказал свою эффективность, обеспечивая минимальные закупочные цены от заводов-производителей и четкое соблюдение графиков поставок. За последние годы нам удалось обновить парки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в объеме более 34 тыс. единиц техники, под эти цели правительством РФ было выделено более 90 млрд рублей", - рассказал замглавы министерства Альберт Каримов, слова которого приводятся в сообщении.