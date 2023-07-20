Около 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры с начала года

По словам министра социального развития региона Людмилы Болатаевой, обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации потенциалов и достижения целей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 500 детей-сирот, проживающих в Московской области, с начала 2023 года получили квартиры, из них свыше 160 - по жилищному сертификату. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры, из них 162 по жилищному сертификату. Обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации своих потенциалов и достижения своих целей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что дети-сироты на выбор могут получить квартиру или жилищный сертификат, срок выдачи которого в этом году продлен до 1 ноября.