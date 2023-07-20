На саммите Россия - Африка СПбПУ подпишет договор о создании центра русского языка в Мали

Университет также планирует открыть в Национальной школе инженеров в Бамако информационный центр, который позволит студентам магистратуры и аспирантуры получать больше информации о возможностях обучения в российских вузах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого планирует подписать на саммите и экономическом форуме Россия - Африка несколько договоров, которые в том числе позволят открыть центр русского языка в Республике Мали. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель начальника управления международного образования вуза Алла Мазина.

"В декабре мы договорились об открытии в Мали центра русского языка, по сути это будет подфак для подготовки малийских студентов к обучению на русскоязычных программах - как в Политехе, так и в других университетах России. Мы надеемся в рамках саммита Россия - Африка подписать договор об открытии подфака в частном университете Ахмеда Бабы. Также мы надеемся на открытие совместной программы магистратуры для подготовки преподавателей русского как иностранного в Университете гуманитарных наук и языков Бамако", - рассказала Мазина.

Она также отметила, что будущий центр русского языка будет работать как подготовительный факультет и в то же время обеспечит подготовку преподавателей русского языка. Помимо этого, СПбПУ планирует открыть в Национальной школе инженеров в Бамако информационный центр, который позволит студентам магистратуры и аспирантуры получать больше информации о возможностях обучения как в СПбПУ, так и в других российских вузах.

"Все соответствующие договоры мы надеемся подписать на саммите Россия - Африка", - подытожила Мазина.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".