Дума к началу осенней сессии обсудит с местными жителями законопроект о сохранении Байкала

По словам главы комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, в настоящее время работа по этой важной теме продолжается

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума к началу осенней сессии по поручению председателя палаты Вячеслава Володина обсудит с жителями Байкальской природной территории, какие нужно принять поправки в законодательство для защиты озера. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил выехать на места, провести обсуждения необходимых изменений в закон "Об охране озера Байкал" с жителями Байкальской природной территории и представить предложения к началу осенней сессии", - написал он.

Кобылкин указал, что в комитет Думы по экологии поступают вопросы о сроках принятия законопроекта, направленного на сохранение озера Байкал. В настоящее время, по словам депутата, работа по этой важной теме продолжается.

Речь идет о принятом в июле в первом чтении законопроекте, который разрешает сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории. Инициатива была внесена в палату сенаторами в июне этого года. Этот проект устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений.