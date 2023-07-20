20 июля, 14:06

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и ветра

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рекомендовали жителям не посещать прибрежные зоны полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 21 июля из-за возможных ливней, гроз и шквалистого ветра порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 21 июля. По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, днем с градом, грозы, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, а также ДТП и затруднения движения транспорта, возможны подтопления. Жителям рекомендуют не посещать прибрежные зоны полуострова. 

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