20 июля, 14:16,
обновлено 20 июля, 14:37

В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

В правительстве региона сообщили, что его состояние удовлетворительное

ТАСС, 20 июля. Холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, он госпитализирован в Тамбовской области в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора.

"В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора" в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель. <...> Пациент госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, лечение обеспечено в полном объеме, состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тамбовской области отметили, что проводятся противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов, расположенной в Рассказовском районе. В том числе приняты меры по обследованию контактных лиц, установлению за ними медицинского наблюдения. "Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди контактных лиц не выявлено", - добавили в пресс-службе, подчеркнув, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. 

Теги:
РоссияТамбовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация