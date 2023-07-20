В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру

В правительстве региона сообщили, что его состояние удовлетворительное

ТАСС, 20 июля. Холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, он госпитализирован в Тамбовской области в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора.

"В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора" в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель. <...> Пациент госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, лечение обеспечено в полном объеме, состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тамбовской области отметили, что проводятся противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов, расположенной в Рассказовском районе. В том числе приняты меры по обследованию контактных лиц, установлению за ними медицинского наблюдения. "Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди контактных лиц не выявлено", - добавили в пресс-службе, подчеркнув, что ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.