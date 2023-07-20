Госдума разрешает регионам вводить штрафы для водителей за нарушение тишины

Для граждан они могут превышать 5 тыс. рублей, но не более 30 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий регионы полномочиями самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

Документ внесла в палату 28 ноября 2022 года Московская городская Дума. Сейчас за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума гражданам грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Авторы законопроекта считают такие меры недостаточными.

В связи с этим предлагается наделить субъекты РФ правом самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств. Кроме того, предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. При этом законопроект предусматривает, что для граждан размер штрафа может превышать 5 тыс. рублей, но не более 30 тыс. рублей.

Также предлагается разрешить автоматическую фиксацию правонарушений с помощью работающих в автоматическом режиме шумомеров, а также распространить на такие случаи специальный упрощенный порядок производства по делу об административном правонарушении.