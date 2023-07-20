Дума приняла в I чтении проект о правилах применения рекомендательных алгоритмов в Сети

Инициатива предполагает в том числе обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, направленный на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. Инициатива предполагает в том числе обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов.

Документ внес на рассмотрение палаты замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин в июне. Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, закон предлагается дополнить новой статьей, в которой устанавливаются особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий. При этом под рекомендательными технологиями предлагается понимать "информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории РФ".

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются рекомендательные технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан или используются для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцев сайтов также предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов. Требования к содержанию информации о применении таких алгоритмов и размещению такой информации установит Роскомнадзор.

Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должен быть также размещен документ, устанавливающий правила их применения. Такие правила должны содержать в том числе описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, а также источники и виды сведений, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Борьба с фейками

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельца сайтов, нарушающих правила использования рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней. Роскомнадзор также наделяется правом направлять владельцам сайтов уведомления об устранении нарушений, связанных с использованием рекомендательных алгоритмов, а в случае непринятия мер - требования о запрете использования таких технологий. Если эти требования не будут исполнены, Роскомнадзор "незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, на котором применяются рекомендательные технологии".

Как отмечал ранее Горелкин, документ предусматривает "инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство".