Новгородские специалисты помогут Запорожской области подготовить школы к учебному году

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также сообщил, что специалисты наладят работу коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону

ТАСС, 20 июля. Власти Новгородской области окажут поддержку Запорожской области в восстановлении городов Каменка-Днепровская и Энергодар, в частности новгородские специалисты помогут сделать ремонт в 10 школах и садиках к началу нового учебного года. Об этом сообщил в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"На этой неделе с Евгением Балицким (врио губернатора Запорожской области - прим. ТАСС) обсудили дальнейшую работу по восстановлению городов Каменка-Днепровская и Энергодар. Суммарно в 10 школах и садах к 1 сентября сделаем ремонт, закупим мебель, оргтехнику, игрушки, учебники", - написал Никитин.

Он также добавил, что специалисты из Новгородской области помогут властям Запорожской области наладить работу коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. "Поможем с лекарствами, обучим узких специалистов, будем делать выездные профосмотры и диспансеризации в Энергодаре и Каменка-Днепровской. А еще включимся в подготовку участковых избирательных комиссий и создание МФЦ. Запорожцев не бросим, будем помогать всем необходимым", - добавил Никитин.

Новгородская область начала свою работу в Запорожской области в июле прошлого года. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между ВГА Васильевского района и правительством Новгородской области. Тогда при участии новгородских специалистов в Васильевском районе был создан штаб по подготовке и проведению осенне-зимнего периода, обследованы более 100 котельных.