На границе Якутии с Иркутской областью ожидаются лесные пожары

Для борьбы с возгораниями на северо-восток региона перебросили дополнительные силы парашютистов-десантников

ТАСС, 20 июля. Стремительный рост пожарной опасности из-за сухой погоды наблюдается на границе Якутии с Иркутской областью. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Авиалесоохраны (входит в Рослесхоз).

"Юго-запад Якутии, на границе Якутии с Иркутской областью, еще не испытал на себе высоких рисков возгораний. Сейчас идет стремительный рост пожарной опасности из-за дефицита осадков. Это может стать причиной вспышки лесных пожаров в этой части республики. Сейчас наиболее сложная обстановка отмечается в противоположной северо-восточной части региона, на границе Якутии с Чукотским автономным округом и Магаданской областью. Для борьбы с пожарами на северо-восток Якутии переброшены дополнительные силы парашютистов-десантников с ликвидированных пожаров на юго-востоке региона", - говорится в сообщении.

Сегодня на тушении пожаров в Якутии работает почти 1 тыс. парашютистов-десантников Авиалесоохраны из нескольких регионов, работников лесных пожарных станций (Якутлесресурса), привлеченных лиц. Применение наземной техники крайне ограничено - в районы тушения удалось забросить только 17 единиц. Основной объем работы парашютисты-десантники делают вручную с помощью лопат, бензопил, ранцевых лесных огнетушителей.

"При тушении лесных пожаров в горах и каменистых россыпях парашютисты-десантники Авиалесоохраны прокладывают минерализованные полосы взрывным методом с применением дeтoнирyющегo шнура высокой мощности. Для безопасности и качества проведения работ парашютисты-десантники используют беспилотники с тепловизорами, что позволяет "видеть" обстановку даже через дымовые завесы. Для помощи командам, работающим на земле, летчики-наблюдатели Авиалесоохраны вызывают дожди, обстреливая облака пиропатронами с йодистым серебром, под воздействием которого образование осадков ускоряется, и их сила увеличивается", - рассказали в ведомстве.

По состоянию на утро 20 июля в Якутии зарегистрировано 64 лесных пожара с общей площадью около 586,5 тыс. га. Из них локализовано три пожара на площади 15,7 тыс. га. За сутки в республике потушены 13 лесных пожаров общей площадью 24,3 тыс. га, уточнили в оперштабе Якутии.