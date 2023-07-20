20 июля, 14:26,
обновлено 20 июля, 14:46

В Крыму возобновили движение по трассе "Таврида"

Движение останавливали из-за пожара на полигоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение открыли в четверг на участке трассы "Таврида" в Кировском районе Республики Крым, которое было приостановлено из-за пожара на полигоне. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", - говорится в сообщении.

Движение на участке трассы "Таврида" с 118-го по 130-й км было приостановлено в среду после пожара на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. Движение транспорта было организовано по временно схеме по региональной дорожной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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