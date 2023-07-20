Метеорологи предупредили о приближении к Кубе облака пыли из Сахары

Это может привести к сильной жаре, сообщил Кубинский институт метеорологии

ГАВАНА, 20 июля. /ТАСС/. Облако пыли из Сахары приближается к Кубе, что может привести к сильной жаре. Об этом в четверг сообщил Кубинский институт метеорологии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Пылевое облако из Сахары продвигается над Атлантикой и приближается к Карибскому морю <...>, что приведет к уменьшению количества дождей на Кубе и сильной жаре", - говорится в сообщении. Метеорологи также предупредили, что эта пыль может негативно воздействовать на дыхательные пути, что особенно опасно для тех, кто страдает от аллергии и астмы.