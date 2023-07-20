У берегов Испании температура морской воды достигла рекордного за 83 года показателя

Она составила 24,6 градуса Цельсия

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Температура морской воды у берегов Испании достигла 24,6 градуса Цельсия - рекордного показателя для июля с 1940 года. Об этом в четверг сообщило Государственное метеорологическое агентство.

Как подчеркивают эксперты, это значение на 2,2 градуса превышает норму. Температура воды, как предсказывают они, продолжит повышаться.

По словам представителя агентства Хуана Хесуса Гонсалеса, мировой океан поглощает 90% избыточного тепла, выделяемого в результате выброса парниковых газов. Повышение температуры воды он связывает прежде всего с изменением климата и феноменом Эль-Ниньо.

В июне началось развитие Эль-Ниньо в Тихом океане, которое оказывает заметное влияние на мировой климат. Во Всемирной метеорологической организации также отметили исключительность этого года: никогда не было такой ситуации, когда экстремальное потепление вызывал бы и антропогенный фактор, и Эль-Ниньо.