Турпоток в Пятигорск вырос в первом полугодии на 18%

Город посетили свыше 130 тыс. отдыхающих

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Пятигорск с начала года посетили свыше 130 тыс. отдыхающих, что на 18% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"С января по июнь включительно город-курорт принял 130 800 отдыхающих. За шесть месяцев в санаториях Пятигорска отдохнули и оздоровились более 54,9 тыс. человек, а в гостиницах остановились свыше 75,8 тыс. гостей. В целом туристический поток на курорт в первом полугодии 2023 года вырос на 18% в сравнении с январем - июнем 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма поступлений курортного сбора за прошедшие шесть месяцев - более 51 млн рублей. Общая сумма поступлений за текущий год, по прогнозу, должна составить 101,8 млн рублей.

"За счет курортного сбора в этом году завершилось благоустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел", посмотреть мультфильмы и доброе отечественное кино летними вечерами здесь собираются дети и взрослые. А в микрорайоне Белая Ромашка благоустроен сквер "Подкова" и отремонтирован фонтан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на средства курортного сбора также планируется благоустройство пешеходных зон и терренкурных маршрутов бульвара Гагарина, улиц Пастухова и Академика Павлова, а также работы по озеленению и высадке новых зеленых насаждений.