СМИ: в Киеве начались работы по демонтажу герба СССР со статуи "Родина-мать"

Советский символ планируется заменить на нынешний герб Украины

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Работы по демонтажу герба СССР начались на статуе "Родина-мать" в Киеве, которая считается самой высокой в Европе, советский символ планируется заменить на нынешний герб Украины в виде трезубца. Об этом сообщило украинское агентство ТСН, служба новостей телеканала "1+1".

Агентство опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись, на которой запечатлено, как несколько человек ведут работы по демонтажу герба, расположенного в верхней части щита.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на демонтаж герба СССР. Такое решение было принято, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Проектное решение предусматривает установку на щите монумента трезубца, соответствующего изображению на малом государственном гербе Украины.

Тогда же министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что работы по трансформации монумента должны быть завершены до 24 августа, когда в стране отмечается День независимости Украины. Общая стоимость работ, по его словам, составит 28 млн гривен ($765 тыс.).

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.

В декабре 2019 года директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.