В Херсонской области заявили об устранении заторов на сухопутном маршруте в Крым

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что также разрабатывается план ускорения дорожных работ на участках, ведущих ко всем трем автомобильным пунктам пропуска на админгранице с полуостровом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские власти оперативно решили вопросы с заторами в сухопутном коридоре в Крым, сейчас пробок на трассах и перед автомобильными пунктами пропуска нет, сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Вопросы с заторами удалось решить достаточно оперативно, <…> большая часть грузов пошла по сухопутному коридору вдоль Азовского моря со стороны Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь, Геническ в Джанкой и дальше на Крым. <…> Все было организовано и четко налажено, в первый же день президент связался с нами - с моим крымским коллегой Сергеем Аксеновым и краснодарским - Виниамином Кондратьевым, и в условиях оперативного штаба были решены все вопросы. Практически уже к вечеру понедельника пробок и большого ожидания, более 10 минут, уже не было. Транспорт двигается активно - и грузовой, и пассажирский", - сказал Сальдо.

Он отметил, что люди не боятся в период отпусков ехать в Крым через территорию новых регионов, несмотря на пропаганду с украинской стороны. "Люди едут, я сегодня проезжал по участку дороги, соединяющему Херсонскую область и Крым, транспорта много, но заторов нет. Быстро проходят они административную границу", - рассказал Сальдо.

По его словам, сейчас также разрабатывается план ускорения дорожных работ на участках, ведущих ко всем трем автомобильным пунктам пропуска на админгранице с Крымом.

Во вторник днем на въезде в Крым через АПП "Джанкой" образовалась пробка длиной около 5 км. Чтобы избежать заторов, грузовые автомобили перенаправили с АПП "Джанкой" на АПП "Перекоп". К вечеру вторника пробка сократилась до 20 машин.