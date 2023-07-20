Чернышенко назвал топ наиболее востребованных вузов в России

По словам вице-премьера, в пятерку вошли РАНХиГС, ВШЭ и СПбГУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. РАНХиГС, НИУ ВШЭ и СПбГУ вошли в пятерку наиболее востребованных вузов у абитуриентов в России, сообщили журналистам в четверг в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Сообщается, что в четверг вице-премьер посетил ВШЭ и оценил ход приемной кампании вуза.

"Правительство России обеспечивает постоянный мониторинг хода приемной кампании. Для этого был создан специальный дашборд (интерактивная визуализированная панель, получающая данные из информационных систем и отражающая их в понятном виде - прим. ТАСС), работу которого оценил вице-премьер в ВШЭ. Согласно данным дашборда, в топ-5 вузов, которые наиболее востребованы у абитуриентов, входят три вуза, подведомственных правительству, - это РАНХиГС, Высшая школа экономики и СПбГУ", - говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, которые приводятся в сообщении аппарата, приемная кампания во всех регионах РФ, включая новые, проходит штатно. "На сегодня абитуриентами подано более 842 тыс. заявлений, а количество уникальных комбинаций вуза и специальностей составило 6,7 млн", - добавил он.

По данным вице-премьера, в 2023 году в российских вузах выделено 626 тыс. бюджетных мест, в том числе 36 тыс. мест для новых регионов РФ. Более 100 тыс. бюджетных мест предусмотрено для IT-специальностей, а количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта в этом году составит более 12 тыс., отметил Чернышенко.

Также он напомнил, что с этого года участники СВО и их дети могут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.