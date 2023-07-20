В Курской области планируют ограничить посещение лесов из-за особого пожароопасного режима

В регионе также создадут систему контрольно-пропускных пунктов

ТАСС, 20 июля. Министерство природных ресурсов Курской области с 24 июля вводит ограничение на пребывание граждан в лесах из-за особого пожароопасного режима. Эта мера будет действовать до принятия особого распоряжение, следует из текста приказа регионального министерства.

"Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, <…> расположенных на территории Курской области в период с 24.07.2023 года до принятия решения о его отмене", - говорится в документе.

Отмечено, что на въездах в леса установят предупредительные информационные аншлаги. Власти региона совместно с правоохранительными органами и лицами, использующими леса, создадут систему контрольно-пропускных пунктов. Также будут проводить рейды для пресечения фактов нарушения правил пожарной безопасности.