В Петербурге появился каршеринг с ручным управлением для инвалидов

В пресс-службе компании "Ситидрайв" сообщили, что это первый подобный эксперимент в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Автомобили с ручным управлением для лиц с ограниченными возможностями здоровья появились в одной из каршеринговых компаний Петербурга, заказывать машину рекомендуют заранее, не позднее чем за четыре часа до поездки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании "Ситидрайв".

"В Санкт-Петербурге теперь можно арендовать автомобиль, предназначенный для маломобильных людей. В специально оборудованных машинах установлен дополнительный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, включая переключение АКПП. Благодаря этому водитель может управлять автомобилем, используя только руки. В автомобилях используется сертифицированное оборудование отечественного производителя, благодаря чему сервис может оперативно проводить техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что пока это первый подобный эксперимент и другие компании каршеринга еще не представляли в городе подобный сервис, если он будет пользоваться большим спросом, то парк специальных автомобилей будут пополнять ежегодно.

В компании добавили, что в машине также будет ручка-"лентяйка", которая позволяет держать руль одной рукой. Помимо этого, для комфорта пользователей сервис добавит в автомобили этой категории специальные приспособления, чтобы водителю было легче пересесть за руль с инвалидного кресла.

Заказывать оборудованный автомобиль необходимо заранее - не позднее, чем за четыре часа до поездки. После бронирования к указанному времени по нужному адресу будет подан автомобиль. Кроме этого, пользователя встретит техник компании, который при необходимости поможет водителю сесть за руль, продемонстрирует оборудование и ответит на все возникшие вопросы.

Для пользователей инклюзивного каршеринга доступны тарифы от двух часов до семи дней, стоимость аренды не отличается от стандартных тарифов сервиса. Завершить аренду и припарковать автомобиль можно на любой открытой городской парковке, кроме парковочных мест для людей с инвалидностью.