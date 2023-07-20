В КЧР более 150 активистов СКФО станут участниками лагеря "В движении"

В программу входят показы патриотических фильмов, встречи со спортсменами, мастер-классы и тренинги по оказанию первой помощи

ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. В курортном городе Теберде Карачаево-Черкесии (КЧР) в четверг начал работу 10-дневный лагерь "В движении". Участниками станут более 150 активистов Северного Кавказа, рассказал ТАСС министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов.

"Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках Программы комплексного развития молодежной политики в РФ на 2023 год проводит с 20 по 30 июля 2023 года в городе Теберда окружной лагерь для активистов детских и молодежных общественных объединений в СКФО "В движении", - сказал министр.

По его словам, участие в мероприятиях примут более 150 представителей молодежи СКФО, члены детских и молодежных общественных объединений округа, в первую очередь активисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

Программой предусмотрены показы патриотических фильмов, встречи со спортсменами, мастер-классы и тренинги по оказанию первой помощи, на тему культуры, туризма, творчества, студенческой жизни, образовательных проектов и здорового образа жизни.

"Лагерь "В движении" - это уникальное место, где молодые люди сливаются в единую команду, погружаясь в разнообразные образовательные и развлекательные мероприятия. Здесь каждый участник имеет возможность развить свои навыки и таланты, найти новых друзей и научиться работать в команде", - отметил Тоторкулов.

Мероприятия организованы для укрепления социально-культурных связей детей и молодежи СКФО, межкультурного диалога и информирования об инструментах государственной молодежной политики.