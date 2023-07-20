В Астрахани и Калмыкии опровергли информацию о массовом падеже скота из-за оспы

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев отметил, что подобные ситуации происходят ежегодно, обычно инфекции подвержены непривитые животные

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области и Калмыкии опровергли распространяемую в социальных сетях информацию и видео о якобы массовом падеже овец и коз. Ситуация находится под контролем ветеринарных служб регионов, сообщили в своих Telegram-каналах пресс-служба губернатора Астраханской области и Управление ветеринарии Республики Калмыкия.

"Распространяются сообщения о гибели животных в Володарском районе. Информация не соответствует действительности. По словам начальника районной ветстанции региона Гульжиян Аюповой, падежа скота на территории Володарского района на сегодняшний день не зарегистрировано. В ветеринарную службу никто не обращался", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Астраханской области.

Официальное заявление по поводу распространения в соцсетях Калмыкии информации о вспышке оспы овец и коз в Черноземельском районе сделало и Управление ветеринарии Республики Калмыкия. "Информация, распространяемая в соцсетях, не является достоверной. На сегодняшний день на территории республики особо опасные заболевания не зарегистрированы. Эпизоотическая ситуация в республике находится под контролем. Ветслужба Калмыкии работает в штатном режиме, все ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся в соответствии с планом", - рассказал начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии региона Николай Аржуев.

Ранее в Енотаевском районе специалисты ветеринарной службы по Астраханской области выявили инфекцию у овец и коз. На территории овцеводческого комплекса содержатся около 300 голов скота, погибли 50 животных. Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев отметил, что подобные ситуации происходят ежегодно, и обычно инфекции подвержены непривитые животные. "Необходимые меры приняты: зараженные животные были утилизированы, территория, где содержался скот, - обрабатывается, причины выявляем", - цитирует Пашаева пресс-служба.

Там же добавили, что массовый падеж крупнорогатого скота произошел несколько дней назад в Павлодарской области Республики Казахстан.

Оспа овец и коз - особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. Инкубационный период составляет от 3 до 14 суток. Источником возбудителя являются больные и переболевшие оспой восприимчивые животные.