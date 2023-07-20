20 июля, 16:22

Иракский шиитский имам ас-Садр призвал ввести уголовную ответственность за сожжение Корана

По его словам, исламские страны бездействуют в отношении защиты священной книги

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Влиятельный иракский шиитский лидер Муктада ас-Садр обратился в четверг к международному сообществу с требованием принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за сожжение Корана и квалифицирующий этот акт как террористический. С таким заявлением имам выступил на пресс-конференции в иракском городе Эн-Наджаф.

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"Сожжение Корана и иракского флага в священный месяц мухаррам является всеобъемлющим вопросом для всех исламских течений", - приводит слова ас-Садра Иракское информационное агентство. Он призвал "международное сообщество принять закон, осуждающий посягательство на священные книги и предусматривающий уголовную ответственность за сожжение Корана и рассматривающий этот акт как террористический".

Имам утверждал, что "исламские страны бездействуют в отношении защиты Корана" и призвал Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств выступить против акции в Стокгольме. Кроме того, он обратился к Саудовской Аравии и Ирану с просьбой "занять более сильные позиции" по этому вопросу. 

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