На фестивале горных видов спорта в Ставрополье примут участие 250 человек со всей страны

В городе Лермонтове на территории природного заповедника Бештау состоится горный трейл "Пять вершин"

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль горных видов спорта соберет на Ставрополье 250 человек со всей страны. Участники ночью начнут восхождение и к рассвету покорят вершины самой высокой горы на Кавминводах - Бештау, сообщил ТАСС в четверг руководитель бегового движения Kavkaz.run, организующего спортивное мероприятие, Михаил Шоров.

"В эти выходные в городе Лермонтове на территории природного заповедника Бештау состоится горный трейл "Пять вершин". В нем примут участие 250 человек со всей страны", - сказал Шоров.

По его словам, особенностью этого года является то, что мероприятие приобретет ночной формат. "Участники стартуют так, чтобы застать на вершине горы рассвет. Старт с трех ночи. На территории гостиничного комплекса будет выстроен стартовый городок со всей инфраструктурой: душевые, раздевалки, гардеробы, сцена", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на выбор участников будут представлены три дистанции - от самой доступной для новичков до серьезного ночного креста Бештау для самых смелых. Первая дистанция "Вершина" - протяженность 6 км, набор высоты 600 м, подъем на главную вершину Бештау и спуск с нее по другому пути. Вторая дистанция - "Три вершины" - протяженность 9 км, набор высоты 900 м, подъем на три вершины Бештау: Малый Тау - Большой Тау - Лисий нос и спуск к месту старта. Третья дистанция - "Ночной крест" - протяженность 16,5 км, общий набор высоты 2,5 тыс. м, классический крест с подъемом на главную вершину, а затем с посещением всех второстепенных вершин горы Бештау через главную.

Бештау - пятиглавая гора-лакколит, высочайшая из 17 гор Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах.