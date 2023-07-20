В международном туристическом молодежном форуме в Нальчике приняли участие 400 человек

Программа форума включила образовательный, походно-туристический блок, мастер-классы от экспертов

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Участниками международного туристического молодежного форума "Единый Кавказ" стали около 400 ребят из Абхазии, Южной Осетии, Адыгеи и всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Молодежь обменялась опытом в популяризации родного края и развитии туризма, сообщил в четверг ТАСС министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"С 18 по 21 июля в Нальчике проходит международный молодежный туристско-патриотический форум "Единый Кавказ". В работе форума принимают участие делегации из Абхазии, Южной Осетии, Адыгеи и всех субъектов СКФО. Это молодые люди, которые сегодня или уже работают в сфере туризма и индустрии гостеприимства, или планируют, предприниматели, студенты, обучающиеся в данном направлении, ребята, возглавляющие молодежно-туристические центры. Задача форума в том, чтобы создать площадку эффективного взаимодействия молодых людей из разных регионов, разработать совместные проекты, а также включить их в реализуемые программы", - рассказал Люев.

Программа форума включила образовательный, походно-туристический блок, мастер-классы от экспертов. В день закрытия форума на площадке организовали выставку достижений молодежи, показали молодежные бренды и марки в сфере туризма. Проводит форум Министерство по делам молодежи КБР при поддержке Росмолодежи и главы и правительства КБР, участникам стали около 400 человек.

В работе форума в четверг приняли участие и почетные гости: главы и председатели правительств названных регионов. Полпред президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что поднимаемые на форуме вопросы "крайне актуальны". "Отечественная туриндустрия активно переориентируется на внутренний рынок, большой импульс при поддержке президента и правительства РФ получил именно молодежный туризм. На Северном Кавказе туризм вместе с сопутствующей инфраструктурой развивается очень уверенными темпами, нам есть что предложить даже самому искушенному путешественнику, в том числе и молодежи. Поездки по Северному Кавказу и России дают новые впечатления, являются важной составляющей формирования у молодежи любви к Родине и чувства патриотизма", - сказал он.

Одним из основных приоритетов в РФ является работа с молодежью, отметил глава КБР Казбек Коков. "Наша молодежь отвечает адекватно на такую государственную политику своим воспитанием, традиционными ценностями, своим отношение к старшим. Несмотря на все вызовы, которые идут извне, выдерживаете этот натиск, остаетесь достойными потомками наших дедов и прадедов, отстоявших нашу страну, человечество", - сказал он.