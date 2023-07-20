Под Липецком приготовят десятиметровый пирог для гостей фестиваля "Раненбургское застолье"

Начальник отдела культуры Чаплыгинского района Елена Тимофеева отметила, что его выставят в центральном парке у памятника основателям города - императору Петру I и его сподвижнику Александру Меншикову

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пирог длиной десять метров и около тысячи блюд приготовят для бесплатного угощения гостей гастрономического фестиваля "Раненбургское застолье", который пройдет в Чаплыгине Липецкой области. На двухдневном фестивале 28 июля и 29 июля готовятся принять около 10 тыс. гостей, рассказала ТАСС в четверг начальник отдела культуры Чаплыгинского района Елена Тимофеева.

"В этом году приготовим десятиметровый пирог из бисквита с прослойкой из джема с кремом, фруктами и ягодами. <...> За два дня фестиваль, надеемся, посетят порядка 10 тыс. человек", - рассказала она.

По ее словам, пирог выставят в центральном парке Чаплыгина у памятника основателям города - императору Петру I и его сподвижнику Александру Меншикову. Там же пройдет конкурс на лучшего повара района. Тимофеева сказала, что фестиваль откроется 28 июля театрализованным представлением об истории основания Чаплыгина и выступлением реконструкторов. 29 июля всех пригласят на гуляния с традиционными угощениями от мастеров всех муниципалитетов района - будет приготовлено порядка тысячи блюд.

Она отметила, что региональный гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" пройдет в десятый раз. Он проводится с 2014 года и посвящен Дню города Чаплыгина, основанного как Раненбург в 1638 году и переименованного в 1948 году в честь одного из основоположников аэродинамики С. А. Чаплыгина (1869-1942). Фестиваль входит в число наиболее известных гастрономических праздников России наряду с "Вкусной Казанью", "Русской кашей" в Белгороде, "Праздником огурца" в Суздале и "Сызранским помидором" в Самарской области.