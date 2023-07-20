Кировская область изучит возможность компенсации части затрат на зарплаты предприятиям ОПК

Губернатор региона Александр Соколов отметил, что ключевой проблемой работы предприятий является дефицит квалифицированных кадров

КИРОВ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассмотрят возможность компенсации затрат предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на зарплаты работникам, приглашенным из других регионов. Об этом в четверг рассказал губернатор региона Александр Соколов в ходе выступления перед депутатами законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства Кировской области за 2022 год.

Он отметил, что в Кировской области сегодня 37 предприятий оборонно-промышленного комплекса, и ключевая проблема, с которой столкнулись предприятия в 2022 году - дефицит квалифицированных кадров. В прошлом году на оборонные предприятия принято порядка 3 тыс. человек, однако потребность в кадрах составляет 2,3 тыс. человек.

"Мы помогаем решать кадровые вопросы, но это длительный процесс, потому что невозможно за один год вырастить специалиста, способного работать по сложным технологическим схемам. Мы прорабатываем вопрос частичной компенсации затрат предприятиям на выплату зарплаты при условии привлечения работников из муниципальных образований области или других субъектов Российской Федерации. Много возят [сотрудников] из других регионов. Прорабатывается вопрос предоставления льготного арендного жилья и льготной ипотеки работникам предприятий ОПК, ряд предприятий подали заявку по участию в программе льготного арендного жилья", - рассказал Соколов.

Он отметил, что власти подключают к решению кадровой проблемы организации среднего профессионального и высшего образования. "К тактическим мероприятиям можно отнести трудоустройство студентов старших курсов с переводом их на индивидуальный учебный план, обновление программы обучения и переобучения работников по запросам предприятий ОПК, прохождение производственной практики студентов на предприятиях ОПК с возможностью заключения срочного трудового договора, укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. Так, созданы 12 современных мастерских на базе 6 организаций", - отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что в регионе увеличены контрольные цифры приема в средние профессиональные учебные заведения по специальностям группы "Машиностроение" в 2023-2024 учебном году в два раза по сравнению с предыдущим годом - с 405 до 805. Кроме того, власти ввели стимулирующие выплаты для учителей, ученики которых успешно сдадут ЕГЭ по физике и профильной математике. За счет этого авторы инициативы рассчитывают увеличить количество выпускников, сдающих технические предметы, и привлечь их на обучение по необходимым экономике техническим специальностям.

"Мы подстраиваем и социальную сферу, и городское хозяйство под потребности предприятий. Учитывая их круглосуточный режим работы, меняем расписания автобусных маршрутов в зависимости от времени начала и окончания рабочих смен. Также в детских садах организованы дежурные группы, которые не закрываются в летний период", - отметил Соколов.