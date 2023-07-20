Корреспондента ТАСС в Пакистане не допустили на брифинг с участием главы МИД Украины

Это связано с выдвинутым украинской стороной условием о недопущении российских журналистов до освещения мероприятия с Дмитрием Кулебой

ИСЛАМАБАД, 20 июля. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС в четверг был вынужден покинуть пресс-центр МИД Пакистана за полчаса до начала совместного брифинга министра иностранных дел исламской республики Билавала Бхутто-Зардари и главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

Это связано с выдвинутым украинской стороной условием о недопущении российских журналистов до освещения мероприятия с участием Кулебы. Корреспондент ТАСС Руслан Бекниязов за день до этого инцидента был допущен до работы на обозначенном брифинге.

Пакистанские журналисты, находившиеся в этот момент в ожидании начала совместной пресс-конференции глав МИД Пакистана и Украины, выразили недоумение отсутствием российского коллеги. В течение дня в социальных сетях появлялись посты поддержки корреспонденту ТАСС и осуждения в связи с возникшим инцидентом.

Например, Матин Хайдер, ведущий пакистанского телеканала GTV, одним из первых обратил внимание на отсутствие корреспондента ТАСС в пресс-центре. "Журналисты объективны при освещении брифингов. Российский журналист, работающий в ТАСС, сегодня был вынужден покинуть МИД за несколько минут до начала совместного брифинга министра иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто-Зардари и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Почему?" - написал он в Twitter.

Али Фуркан, корреспондент радио Voice of America ("Голос Америки", радиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) в Пакистане, в Twitter выразил обеспокоенность этим инцидентом. "Поддерживаю преданных своему делу журналистов, стремящихся к объективным новостям. Обеспокоен недопущением российского журналиста из ТАСС до совместного брифинга. Свобода прессы необходима для обеспечения прозрачности и демократии", - отметил он.

Посольство Российской Федерации в Пакистане также отреагировало на инцидент. "Мы солидарны с пакистанскими коллегами российского журналиста Руслана Бекниязова. Недопустимо нарушать права журналистов на доступ к информации. В связи с этим посольство обратилось с запросом к МИД Пакистана о внесении ясности в этот инцидент", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

О визите Кулебы в Пакистан

Глава МИД Украины 20 июля прибыл в Исламабад с двухдневным официальным визитом. В четверг у него состоялись встречи с министром иностранных дел исламской республики и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Это первый визит подобного уровня в истории пакистано-украинских отношений, установленных в 1993 году.

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