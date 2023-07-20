В Москве 22 августа пройдет Всероссийский форум работников дошкольного образования

Мероприятия пройдет в формате просветительского интенсив-марафона

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум работников дошкольного образования "Ориентиры детства 4.0" пройдет в Москве 22 августа, сообщили ТАСС организаторы форума.

"22 августа 2023 года состоится Всероссийский форум работников дошкольного образования "Ориентиры детства 4.0". Всероссийский форум "Ориентиры детства" - одно из самых ярких и значимых российских мероприятий в области дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Основной целью мероприятия является поддержка специалистов дошкольного образования, привлечение внимания общества к дошкольному детству и повышение статуса профессии воспитателя, мотивация педагогов к личностному и профессиональному росту, новые целевые ориентиры.

Мероприятия пройдет в формате просветительского интенсив-марафона, на котором выступают ведущие эксперты в области дошкольной педагогики и психологии, представители государственных и общественных структур федерального уровня, медийные лица, лидеры мнений.

"Спикеры будут говорить о государственной политике, актуальных тенденциях в развитии дошкольного образования, об особенностях и планируемых результатах перехода на федеральную образовательную программу дошкольного образования, преемственности уровней дошкольного и начального общего образования, о сотрудничестве педагогов и семьи, о новейших исследованиях в области педагогики и психологии и инновационных образовательных решениях, об успешных практиках, вечных ценностях гуманной педагогики, преемственности традиций и миссии наставничества", - отмечают организаторы.

Организаторами мероприятия выступили Международная педагогическая академия дошкольного образования, Ассоциация развития качества дошкольного образования, Общественная палата РФ.