Индийский миллиардер заявил о готовности превратить трущобы Мумбаи в современный хаб

Гаутам Адани назвал проект перестройки Дхарави огромным по масштабам

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Индийский миллиардер Гаутам Адани, владелец промышленного конгломерата Adani Group, заявил в четверг о намерении приступить к реконструкции крупнейшего по площади в Индии и Южной Азии района трущоб Дхарави в Мумбаи с целью превратить его в современный урбанистический центр.

"Проект перестройки Дхарави огромен по масштабам. Его выполнение станет самой серьезной проверкой наших возможностей, опыта и сил", - написал Адани в Twitter.

Городская корпорация Мумбаи ранее на этой неделе подтвердила победу Адани в тендере на реконструкцию Дхарави с инвестициями в 50 млрд рупий ($619 млн) в целях строительства новых жилых районов на месте гигантского района трущоб площадью 253 га.

Масштабные планы реновации Дхарави корпорация Adani Group разрабатывает с 1980-х годов. Их осуществлению до сих пор препятствовала необходимость переселить 1 млн бедняков, ютящихся сейчас в лачугах в этом районе.

У жителей Дхарави планы по реконструкции вызывают опасения. Если на месте трущоб построят высотки, то стоимость аренды жилья вырастет и малообеспеченным жителям это окажется не по карману, говорят бедняки. По их словам, "Адани намерен удалить из Дхарави бедных, но не покончить с нищетой". Также существуют опасения, что у Адани может не хватить средств для завершения проекта, и тогда его реализация затянется на долгие годы.

Дхарави получил известность после выхода на экраны в 2008 году фильма "Миллионер из трущоб".